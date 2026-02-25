Encuentran con vida a hombre desaparecido

MATEHUALA.- Carlos Mauricio Rodríguez Medellín un personaje muy conocido en Matehuala con el sobrenombre de "El Farito" de 46 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el 19 de febrero de este año fue localizado.

Una noticia que consternó al pueblo camelense, ya que es una persona tranquila y muy conocida que suele caminar diariamente por el centro de la ciudad, gracias a la gente que se unió a su búsqueda y logró ser localizado este lunes por la noche en el municipio de Villa de la Paz.

Los hechos se presentaron este viernes cuando reportaron que no había regresado a su casa "El Farito", pues siempre suele salir de su casa y pasar por el centro y regresar por la noche, sin embargo, el viernes 19 de febrero ya no regresó; las redes sociales se viralizaron con la búsqueda de este personaje que es muy querido y conocido.

Durante estos días la gente lo estuvo buscando, por fortuna este lunes por la noche reportaron que lo habían visto en el municipio de Villa de la Paz, ciudadanos de este municipio le dieron una chamarra para el frío y una coca y se comunicaron con las corporaciones policiacas para reportar que habían localizado a "El Farito", al lugar llegaron rápidamente los elementos de la Policía Municipal.

Al verificar que se trataba de Carlos Mauricio Rodríguez alias "El Farito", lo llevaron a reencontrarse con su familia, afortunadamente bien de salud y su localización se logró gracias al apoyo de todos los ciudadanos.