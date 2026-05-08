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Encuentro de Bailadores de Huapango Arribeño

Participarán bailadores de varias comunidades

Por Carmen Hernández

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Encuentro de Bailadores de Huapango Arribeño

SAN CIRO DE ACOSTA.- Este sábado se llevará a cabo el Encuentro Regional de Bailadores de Huapango Arribeño, que se realizará en el Andador Municipal.  

En conferencia de prensa, el alcalde Luis Carlos Pereyra acompañado de la titular del DIF Mónica Pereyra Segura, además de jefes de departamento, dieron a conocer los pormenores de este magno evento. 

Está programado a realizarse este sábado a las 6 de la tarde en el Andador municipal, frente a palacio municipal. 

Se contará con la participación de bailadores de Xichu Guanajuato, San Ciro de Acosta y Arroyo Seco, bailarán el huapango arribeño en este evento cultural. 

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Hacen un llamado a la población en general para que acuda a este evento, donde se espera la participación de habitantes de diversas comunidades.

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