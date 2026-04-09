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Entrega el obispo la Diócesis de Matehuala

Se realizó el proceso con la firma de un documento

Por Jesús Vázquez

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Entrega el obispo la Diócesis de Matehuala

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas antes de dejar la Diócesis de Matehuala firmó uno de los documentos más importantes: la entrega de la Diócesis para quien será el administrador diocesano o para el IV obispo que vaya a llegar a Matehuala. Hasta el momento no se ha nombrado su sucesor ni un administrador episcopal.

En la firma de los documentos se contó con el canciller diocesano, el padre Salvador Villalpando; el presbítero Ciro de la Rosa Ruiz y Eduardo Villela, quienes fungieron como testigos, además de la presencia de un licenciado para hacer esta entrega de la Diócesis de Matehuala tanto legal como eclesialmente, esperando que pronto se nombre un encargado.

Ahora, este jueves a las diez de la mañana en la Catedral de Tampico, Tamaulipas, se realizará la profesión de fe y juramento de fidelidad como obispo de este lugar, y a las doce del día será la eucaristía y toma de posesión de la Diócesis de Tampico en el Domo de Ciudad Madero, donde se hará el nombramiento oficial de Monseñor Margarito Salazar Cárdenas como el VI obispo de Tampico.

El obispo pide a los fieles de Matehuala que oren por él, dijo que se va de este lugar, pero se lleva grandes recuerdos y el cariño de mucha gente, pues la Diócesis de Matehuala es un lugar que tiene muchas personas de gran corazón. 

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Que Dios bendiga a Matehuala.

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