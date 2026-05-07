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Entregan dos camionetas blindadas a la policía municipal

Alcalde dijo que espera no tenga que probarse su eficiencia

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan dos camionetas blindadas a la policía municipal

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles entregó dos camionetas blindadas a la Policía Municipal con un valor de seis millones de pesos que "ojalá nunca se tengan que usar", dijo. 

Este mediodía, en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el presidente municipal entregó dos camionetas Ford, Super Duty, con blindaje del número V (capaz de resistir la potencia de armas de alto poder), aunque apuntó que espera que no haya necesidad de probar esa eficiencia. 

Refirió que el costo de cada una de las dos camionetas a diesel, con blindaje incluido fue de tres millones de pesos, que sale del presupuesto general enviado a las arcas y del cual puede destinar el 20 por ciento a seguridad pública.

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