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Entregan equipo de seguridad

Alcaldía canaliza equipo a la DSPM de Rioverde

Por Carmen Hernández

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan equipo de seguridad

RIOVERDE.- La Dirección de Seguridad Pública del ayuntamiento recibió mobiliario  y cámaras de video vigilancia, equipo en el cual se invirtió más de un millón de pesos.

En el evento de la entrega estuvieron presentes el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, el director de Seguridad Pública Municipal,  Juan Carlos  Vázquez,  los ediles  Yuriana Hernández Loredo, Azucena Noyola González y el coordinador de Desarrollo Social, Alejandro Simon.  

En la ceremonia se informó que en el equipo se invirtieó un millón 51 mil 221 pesos, provenientes del Ramo 33, recurso que provino del presupuesto federal. 

Entre el equipo adquirido están varias cámaras de video vigilancia, una cámara fotográfica. una trituradora de papel, ventiladores, una pantalla de proyección.

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También se adquirió equipo de cómputo diverso, como laptops, discoduros, y computadoras de escritorio. 

El alcalde Loredo Hernández adelantó que en los próximos días adquirirá armamento y una unidad tipo tipo grúa. 

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