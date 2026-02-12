Confirman 3 casos de sarampión en SLP

CIUDAD VALLES.- Hay tres casos de sarampión confirmados en el Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Aunque la emergencia nacional por el sarampión ocupó la atención del Gobierno federal esta mañana, al grado de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, tuvo una reunión con los gobernadores de las 32 entidades y el Gobernador tuvo que conectarse desde una laptop en una escuela de Tamazunchale, la oficina estatal de Salud refirió que San Luis Potosí tiene tres casos confirmados y en el mes de enero había siete incidencias.

De los tres casos, dos aparecieron en la Capital del Estado y uno más fue el caso de un niño en la Huasteca, aunque ninguno de ellos era infectado en territorio potosino, sino externos.

La mejor medida para no infectarse de este virus que puede llegar a ser peligroso y que estaba erradicado hasta el pasado 2024, es vacunarse y vacunar a los niños.

