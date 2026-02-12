logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Confirman 3 casos de sarampión en SLP

Aunque aduce el Sector Salud son contagios externos

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Confirman 3 casos de sarampión en SLP

CIUDAD VALLES.- Hay tres casos de sarampión confirmados en el Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Aunque la emergencia nacional por el sarampión ocupó la atención del Gobierno federal esta mañana, al grado de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, tuvo una reunión con los gobernadores de las 32 entidades y el Gobernador tuvo que conectarse desde una laptop en una escuela de Tamazunchale, la oficina estatal de Salud refirió que San Luis Potosí tiene tres casos confirmados y en el mes de enero había siete incidencias.

De los tres casos, dos aparecieron en la Capital del Estado y uno más fue el caso de un niño en la Huasteca, aunque ninguno de ellos era infectado en territorio potosino, sino externos.

La mejor medida para no infectarse de este virus que puede llegar a ser peligroso y que estaba erradicado hasta el pasado 2024, es vacunarse y vacunar a los niños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale
Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale

Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale

SLP

Redacción

Tres caminos fueron entregados y uno más inició obras en la Huasteca potosina.

Hoteleros esperan un repunte en ocupación
Hoteleros esperan un repunte en ocupación

Hoteleros esperan un repunte en ocupación

SLP

Carmen Hernández

Joven intenta suicidarse en la calle Frontera
Joven intenta suicidarse en la calle Frontera

Joven intenta suicidarse en la calle Frontera

SLP

Redacción

Desalojan tienda "El Descontón"
Desalojan tienda "El Descontón"

Desalojan tienda "El Descontón"

SLP

Jesús Vázquez