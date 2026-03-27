logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Equipo naranjero, a torneo internacional

Viajan hasta Costa Rica, al evento futbolero

Por Carmen Hernández

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Equipo naranjero, a torneo internacional

SAN CIRO DE ACOSTA.- El equipo naranjero participarán en el torneo internacional de futbol que se realizará en Costa Rica, en la categoría de mayores de 60 años, por lo que ya se declaran listos para buscar traerse el título. 

Los integrantes del equipo naranjero ya viajaron al país tico para representar a Rioverde y San Ciro de Acosta, en la categoría mayores de 60 años de edad, con el objetivo de tener buenos resultados e incluso traerse el título. 

Desde el municipio de San Ciro de Acosta participa el goleador Simón Castro Rodríguez, quien estará compartiendo cancha con Josué Martínez, Carlos Thomas y Adán Ortiz. 

Los deportistas tienen la mente puesta en que obtendrán los primeros lugares, sobre todo poner en alto el nombre de Rioverde y San Ciro de Acosta. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos
En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles y Catorce están los pacientes con problemas de movilidad y diabetes

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

SLP

Redacción

Polis municipales cuidarán la feria
Polis municipales cuidarán la feria

Polis municipales cuidarán la feria

SLP

Redacción

La máxima fiesta popular de los vallenses estará bien vigilada

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja
Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

SLP

Jesús Vázquez