Equipo naranjero, a torneo internacional

SAN CIRO DE ACOSTA.- El equipo naranjero participarán en el torneo internacional de futbol que se realizará en Costa Rica, en la categoría de mayores de 60 años, por lo que ya se declaran listos para buscar traerse el título.

Los integrantes del equipo naranjero ya viajaron al país tico para representar a Rioverde y San Ciro de Acosta, en la categoría mayores de 60 años de edad, con el objetivo de tener buenos resultados e incluso traerse el título.

Desde el municipio de San Ciro de Acosta participa el goleador Simón Castro Rodríguez, quien estará compartiendo cancha con Josué Martínez, Carlos Thomas y Adán Ortiz.

Los deportistas tienen la mente puesta en que obtendrán los primeros lugares, sobre todo poner en alto el nombre de Rioverde y San Ciro de Acosta.

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