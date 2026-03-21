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Escuadrón AVE rescata a hombre discapacitado

Por Carmen Hernández

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Escuadrón AVE rescata a hombre discapacitado

RIOVERDE.- Un hombre discapacitado que se movilizaba por la carretera, fue resguardado por elementos del Escuadrón AVE, ante el riesgo de que fuera a sufrir un accidente de fatales consecuencias.  

Automovilistas que transitaban en la carretera federal 70, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por el discapacitado que cruzaba la carretera de manera temeraria. 

Al lugar acudieron elementos del Escuadrón AVE y localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que exponía su vida. 

La persona fue resguardada y retirada de la carretera.   El hombre fue trasladado a su domicilio ubicado en la Colonia Independencia, para prevenir un accidente, en el cual podría perder la vida. 

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Finalmente dieron a conocer el número de emergencia 2 75 00 y 2 5404, para denunciar hechos de este tipo.

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