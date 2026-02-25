logo pulso
Escuela de Artes y Oficios celebra su 29 aniversario

Se realizó una carrera atlética de 6K y 3K varonil y femenil

Por Jesús Vázquez

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Escuela de Artes y Oficios celebra su 29 aniversario

Matehuala.- La Escuela de Artes y Oficios mejor conocida como el ESCAB celebró su 29 aniversario de fundación en Matehuala, por lo que se llevaron  a cabo varias actividades artísticas y deportivas destacando la carrera atlética de 6K y 3K varonil y femenil en la que hubo una excelente participación de los alumnos 

Cabe hacer mención que dentro de las carreras del 29 aniversario del ESCAB llevaron a cabo carreras infantiles de cinco y seis años de edad y de 7 y 8 años de edad, en la que a los primeros 30 menores de cada categoría les entregaron medallas especiales conmemorativa, además de premios en efectivo, para el primer lugar 200 pesos, para el segundo lugar 100 pesos y el tercer un premio sorpresa.

Esta carrera fue meramente para la convivencia de los estudiantes del ESCAB para celebrar esta fecha tan importante. Cabe hacer mención que la carrera atlética fue  para la sana convivencia de los jóvenes y las jóvenes de esta institución. Se llevaron a cabo dos carreras entre los estudiantes, y se contó con una 5K para todos los corredores, y se hizo una especial de 3K.

