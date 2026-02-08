logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Escuela de prácticas de CFE causa expectación

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Escuela de prácticas de CFE causa expectación

CIUDAD VALLES.- Causa expectación entre vecinos de la colonia San Rafael la actividad de vehículos y de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un campo de prácticas, sobre la calle Durango.

Los últimos días, ha habido una constante actividad en la calle Durango, esquina con Yucatán, del mencionado sector, a donde llegan camiones con el rótulo de la CFE y decenas de técnicos en un terreno circulado con malla, en cuyo interior hay erizados muchos postes de concreto que se encuentran interconectados.

La dirección de Comunicación Social de CFE del Golfo, dio a conocer que se trata de un campo de capacitación en el que los empleados de la compañía aprenden a llevar a cabo las maniobras cotidianas y las operaciones que realizan a diario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos
Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

SLP

Redacción

Desinterés a vacuna contra el sarampión
Desinterés a vacuna contra el sarampión

Desinterés a vacuna contra el sarampión

SLP

Redacción

Preparan el operativo para Semana Santa
Preparan el operativo para Semana Santa

Preparan el operativo para Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Se reúnen funcionarios, elementos de seguridad y encargados del paraje

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala
Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Margarito Salazar asumirá la Diócesis de Tampico