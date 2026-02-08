Escuela de prácticas de CFE causa expectación

CIUDAD VALLES.- Causa expectación entre vecinos de la colonia San Rafael la actividad de vehículos y de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un campo de prácticas, sobre la calle Durango.

Los últimos días, ha habido una constante actividad en la calle Durango, esquina con Yucatán, del mencionado sector, a donde llegan camiones con el rótulo de la CFE y decenas de técnicos en un terreno circulado con malla, en cuyo interior hay erizados muchos postes de concreto que se encuentran interconectados.

La dirección de Comunicación Social de CFE del Golfo, dio a conocer que se trata de un campo de capacitación en el que los empleados de la compañía aprenden a llevar a cabo las maniobras cotidianas y las operaciones que realizan a diario.