Escuela por cooperación carece de servicios básicos

CIUDAD VALLES.- Padres de familia de la prepa Héroe de Nacozari fueron a pedir apoyo para que, después de 15 años, puedan tener baños en ese plantel.

Esta tarde, madres de familia fueron a ver al alcalde para pedirle apoyo, porque después de tres lustros, no tienen baños, luz, ni los demás servicios que derivan de éstos para tener una escuela digna.

Esta escuela, del ejido San Miguel, es un plantel por cooperación, es decir los paterfamilias colaboran con sus propios recursos para pagar a los maestros y ya no les alcanza para el pago e inversión de los servicios.

El lunes habría una incursión en la escuela de técnicos que comenzarían a trabajar.

