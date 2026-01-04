logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

CIUDAD VALLES.- Aunque con baja afluencia internacional, los turistas que más acuden al paraje Micos son estadounidenses, indios y coreanos, en ese orden.

Aunque las visitas de extranjeros han sido moderadas en esta temporada, de acuerdo con la administración del paraje Pago Pago o Micos, los bañistas de fuera del país que más abundan son de España, Alemania, Estados Unidos, Croacia, Brasil, Israel, Corea e India, aunque los estadunidenses, indios y coreanos compran más boletos de entrada que todos los demás.

Pese a que no es la mejor temporada, comparada con la Semana Santa y el largo periodo de verano, las estadísticas indican que incluso los lejanos países asiáticos tienen conocimiento y predilección por la Huasteca y por Valles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Las calles de la ciudad, un muladar
Las calles de la ciudad, un muladar

Las calles de la ciudad, un muladar

SLP

Jesús Vázquez

Habitantes dejan los desechos, que vuelan por todos lados

Perros extraviados por quema de pirotecnia
Perros extraviados por quema de pirotecnia

Perros extraviados por quema de pirotecnia

SLP

Jesús Vázquez

Vándalos queman gradas de estadio
Vándalos queman gradas de estadio

Vándalos queman gradas de estadio

SLP

Carmen Hernández

Baja afluencia para aplicar vacuna contra Influenza
Baja afluencia para aplicar vacuna contra Influenza

Baja afluencia para aplicar vacuna contra Influenza

SLP

Redacción