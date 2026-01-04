Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

CIUDAD VALLES.- Aunque con baja afluencia internacional, los turistas que más acuden al paraje Micos son estadounidenses, indios y coreanos, en ese orden.

Aunque las visitas de extranjeros han sido moderadas en esta temporada, de acuerdo con la administración del paraje Pago Pago o Micos, los bañistas de fuera del país que más abundan son de España, Alemania, Estados Unidos, Croacia, Brasil, Israel, Corea e India, aunque los estadunidenses, indios y coreanos compran más boletos de entrada que todos los demás.

Pese a que no es la mejor temporada, comparada con la Semana Santa y el largo periodo de verano, las estadísticas indican que incluso los lejanos países asiáticos tienen conocimiento y predilección por la Huasteca y por Valles.