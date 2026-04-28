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Estafan a personas con predios de la Buenos Aires

Denuncian a Ernesto Ramiro, vende terrenos de manera ilegal

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Estafan a personas con predios de la Buenos Aires

CIUDAD VALLES.- Un grupo de afectados de Ernesto Ramiro lo denunciaron por haber vendido de manera ilegal terrenos en la Buenos Aires. 

J. Martín Santiago Gutiérrez y Antonino Tolentino Hernández dicen haber comprado predios en el sector, otrora Ejido Plan de Ayala Ernesto Ramiro, sin embargo, éste habría vendido en otras ocasiones los mismos terrenos a otras personas, a pesar de que ellos cuentan con contratos de compra-venta, sellados incluso por el notario número 4 de Valles. 

"Lo que queremos es que ya no estafe a más gente", dijo Santiago Gutiérrez, quién, junto con Tolentino Hernández refirieron que hace un par de años denunciaron estos hechos en la Fiscalía, sin embargo, no han obtenido respuesta de la autoridad. 

Refirieron que así como ellos hay otros afectados de las maniobras de venta de predios que, a la sazón, no saben en realidad a quién pertenecen.

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