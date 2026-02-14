Este domingo, el desfile de carnaval

Matehuala.- Este domingo se llevará a cabo el tradicional desfile de carnaval, en el cual participarán varias instituciones y recorrerá las principales calles de la ciudad, iniciando en el Centro Cultural y terminar en la Plaza de Armas.

La coordinación de Tránsito Municipal anuncia el cierre de varias calles para este domingo por la celebración del Carnaval en su edición 2026.

El recorrido iniciará sobre la calle Hidalgo frente al Centro Cultural, en donde se concentrarán todos los carros alegóricos y contingentes que participarán, continuando su recorrido hasta la Plaza de Armas.

Quedarán sin tráfico la calle Morelos y alrededores de la Plaza de Armas, así como el cierre de Celso N Ramos y Ramón Corona a partir de las 14:00 horas, también la calle Hidalgo, desde Morelos hasta Matamoros para que puedan circular los carros alegóricos, frente al Centro Cultural se mantendrá el cierre de la calle Hidalgo desde Avenida San Francisco a Monte Michel, a partir de las 17:00 horas.

Las calles que cruzan Hidalgo solo se cerrarán momentáneamente durante el paso del desfile, se invita a la población a disfrutar de este magno desfile en el cruce por varias calles.