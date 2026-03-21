Estudiantes de NE disputan título de talento normalista
La elección será el lunes en el Teatro Othón
Matehuala.- Con motivo del 52 aniversario de fundación y el 49 aniversario de federalización de la Normal Experimental de Matehuala, se lleva a cabo el certamen de Talento Normalista 2026, donde están participando ocho hombres y ocho mujeres para obtener la corona.
Los participantes a talento normalista 2026 son Keila Saaraim y Jesús Gabriel, Fátima Jazmín y Luis Antonio, Selene Angelín y Javier, Naima Yareli y Joheser Xavier, Jacelyn y Francisco, Karoll Arleth y José Antonio, Estela Yamileth y José Luis, María Fernanda y Pedro, la elección se llevará a cabo en el Teatro Othón el próximo lunes al mediodía, se exhorta a la población a participar en esta importante elección.
Antes de la elección cada una de las candidatas y sus compañeros participarán en un desfile por las principales calles de la ciudad, el cual será a las diez de la mañana, y al medio día llegarán al teatro Manuel José Othón donde efectuarán el performance grupal de talento normalista, y de acuerdo a como participen, un grupo de jueces será el encargado de decidir quién será el ganador y la ganadora y que representarán a la institución a lo largo del año.
El martes 24 de marzo será la ceremonia conmemorativa por el 52 aniversario de fundación y el 49 de federalización de la Escuela Normal Experimental, este día a las diez de la mañana se efectuará una conferencia magistral y a las once de la mañana una jornada de talleres de formación complementaria, y el 25 de marzo habrá actividades deportivas de futbol y voleibol con otras instituciones educativas, además del concurso interno de Spelling Bee, concurso interno de oratoria, concurso interno de declamación y concurso interno de canto.
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