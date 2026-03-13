Exhiben carteles con derechos de las mujeres

logo pulso
Estado

El tendedero del arte, premia a los tres mejores

Por Carmen Hernández

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Se llevó a cabo el Tendedero de Arte, donde los alumnos expresaron con carteles los  derechos de la mujer, se premió a los 3 mejores carteles. 

Por el Día de la Mujer, el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia convocó a los alumnos a participar con carteles sobre los derechos de la mujer, el evento se desarrolló en la plaza principal. 

Entre los carteles colocaron Son las mujeres no deben quedarse calladas, tienen derecho a expresarse, Las mujeres pueden ser lo que quieren ser. 

El jurado calificador estuvo integrado por Mireya Juárez, Gabriel Villanueva, Laura Janet Castillo Aguilar, quienes eligieron los 3 primeros lugares, quienes se obtuvieron dinero en efectivo.

Leonardo Daniel de 10 años de la Escuela Primaria Pedro Antonio de los Santos, Romina Urbina de 8 años de la Escuela Primaria Pablo Picasso con 500 pesos y el 3 lugar se lo llevó Sofía Fernanda de la Escuela Pedro Antonio de los Santos con 350 pesos.

