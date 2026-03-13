Exhiben carteles con derechos de las mujeres

RIOVERDE.- Se llevó a cabo el Tendedero de Arte, donde los alumnos expresaron con carteles los derechos de la mujer, se premió a los 3 mejores carteles.

Por el Día de la Mujer, el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia convocó a los alumnos a participar con carteles sobre los derechos de la mujer, el evento se desarrolló en la plaza principal.

Entre los carteles colocaron Son las mujeres no deben quedarse calladas, tienen derecho a expresarse, Las mujeres pueden ser lo que quieren ser.

El jurado calificador estuvo integrado por Mireya Juárez, Gabriel Villanueva, Laura Janet Castillo Aguilar, quienes eligieron los 3 primeros lugares, quienes se obtuvieron dinero en efectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Leonardo Daniel de 10 años de la Escuela Primaria Pedro Antonio de los Santos, Romina Urbina de 8 años de la Escuela Primaria Pablo Picasso con 500 pesos y el 3 lugar se lo llevó Sofía Fernanda de la Escuela Pedro Antonio de los Santos con 350 pesos.