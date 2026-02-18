logo pulso
Exigen cese de maestra de secundaria

Presuntamente maltrata a los alumnos y los graba, dicen padres

Por Carmen Hernández

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen cese de maestra de secundaria

RIOVERDE.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Ignacio Moreno Prieto exigieron la destitución de la docente Luz N., quien presuntamente maltrata a los alumnos  y los graba. 

Paterfamilias dieron a conocer que la docente imparte clases, aunque es abogada no tiene perfil de maestra; señalaron que es muy grosera, presuntamente los graba y los ha obligado para fundamentar sus argumentos a firmar documentos a favor de ella y en contra de algunos maestros de la institución.  

El problema data desde el 2020, pero la situación se incrementó luego de que su esposo Benito fuera destituido, lo único que piden es que el Secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tome cartas en el asunto, para que los alumnos puedan estar en clases con tranquilidad, porque algunos ante tanta presión han querido abandonar los estudios en la institución. 

Impone SEGE Ley mordaza a maestros

SLP

Redacción

Solo el secretario podrá hablar con la prensa; advierte de sanciones

Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

SLP

Carmen Hernández

Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

SLP

Carmen Hernández

SLP

Carmen Hernández

Seminaristas reciben el ministerio del lector

SLP

Jesús Vázquez

SLP

Jesús Vázquez