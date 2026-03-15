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Exigen colonos arreglar camino a Montecillos

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen colonos arreglar camino a Montecillos

CIUDAD VALLES.- Piden habitantes del ejido Montecillos que arreglen el camino hacia ese lugar, luego de haber dejado peticiones en varias ocasiones y no obtener respuesta.

El 9 de marzo pasado, los habitantes de este lugar, enclavado en la planicie norte de Valles llevaron un documento a la Oficialía de Partes del Gobierno municipal, en el que dan a conocer que el camino de cinco kilómetros que conduce a su poblado se encuentra muy deteriorado por el temporal pasado (octubre). Aunque no es la primera vez que dejan esa petición, dado que ha habido precipitaciones desde el 2024, confían en que pronto les ayuden a rehabilitar esa terracería.

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