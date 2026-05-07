Exigen justicia para perro Hachi
CIUDAD VALLES.- Un total de 18 personas se manifestaron para exigir justicia por el perro Hachi, que murió cuando lo sujetaban funcionarios municipales, luego de haber mordido a dos niños.
Desde esta mañana, los manifestantes dieron a conocer su postura adversa a los procedimientos llevados a cabo por trabajadores del Ayuntamiento que ataron y habrían acabado con la vida del perro que recién había mordido a dos niños en diferentes hechos.
El lunes pasado, el contralor del Ayuntamiento, Francisco Rafael Rodríguez Aguilar dio a conocer que la Fiscalía General del Estado es la que está llevando a cabo dos carpetas de Investigación sobre el caso de la Vista Hermosa, uno de ellos se refiere a la muerte provocada del perro Hachi.
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