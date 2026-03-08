logo pulso
Exigen justicia por bombero muerto

Por Jesús Vázquez

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen justicia por bombero muerto

Matehuala.- La tarde noche del viernes un grupo de 10 personas se manifestó en la carretera 57 kilómetro 158, cerca de las Sevillanas, bloqueando la rúa federal para exigir justicia por la muerte de un bombero y una mujer que perdieron la vida a manos de agentes de la Guardia Civil Estatal, presuntamente por una confusión. 

El grupo bloqueó la rúa para exigir que los culpables paguen por la muerte de estas personas inocentes, pues uno era un bombero padre de familia de unas pequeñas gemelas, además de que en este acto también murió la cuñada del bombero, quien tenía dos hijos, y resultó herido el hermano del bombero, presuntamente se trató de una confusión por parte de los elementos de la Guardia Civil.

 Ante esta situación, los manifestantes decidieron cerrar la carretera 57 en el kilómetro 158, cerca de las Sevillanas, exigiendo que se aclare esta situación y que se haga justicia a las víctimas de la Guardia Civil Estatal, pues consideran que las corporaciones que deberían cuidar a la gente, estén abusando de su poder y como en este caso, acabando con la vida de personas inocentes.

La manifestación duró algunas horas, sin embargo, posteriormente y al ver que no fueron escuchados por las autoridades estatales, decidieron irse para acudir a los funerales del joven bombero que perdió la vida.

Según se supo en próximos días volverán a manifestarse, no descartan otro tipo de manifestaciones hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. 

