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Exigen operativo antiestorbos

Por Carmen Hernández

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen operativo antiestorbos

CÁRDENAS.- Un operativo antiestorbos demanda la ciudadanía aplicar en las calles de la ciudad, ya que los estacionamiento para discapacitados están invadidos también por parte de gente inconsciente. 

Ciudadanos dieron a conocer que las banquetas y hasta el arroyo vehicular, están invadidos por diversos puestos, cajas, botes, y otros objetos para apartar los lugares para llegar a estacionarse, sin importar que sean áreas para discapacitados. 

Indicaron que incluso debido a las banquetas invadidas es difícil caminar, por lo que varios adultos mayores han caído al transitar por el arroyo vehicular. 

Hicieron mención que la calle 20 de Noviembre está invadida de ambulantes. 

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Señalaron que el estacionamiento para discapacitados está invadido, por puestos y motociclistas.  Por lo que exigen al alcalde ponga orden y retire los estorbos, porque en caso de que se presente un accidente por la omisión del alcalde, formalizarán la denuncia en contra del municipio.

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