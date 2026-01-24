logo pulso
Estado

Extorsionadores del mercado, detenidos

Hubo coordinación entre FGE y Guardia Civil

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Extorsionadores del mercado, detenidos

CIUDAD VALLES.- Fueron detenidos presuntos extorsionadores del mercado, de acuerdo con información dada a conocer por el alcalde David Medina Salazar.

Agregó que después de haber participado de manera remota en una reunión del Consejo Nacional para la Seguridad de los Municipios, pudo saber que en una colaboración de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil Estatal, quedaron detenidos presuntos extorsionadores que asediaban a los comerciantes.

La mañana de este viernes, agentes de la Fiscalía habrían ido por un par de hombres a la Plaza Tres Marías, aunque no hay información directa de la autoridad al respecto.

Antecedente

El 6 de noviembre, en una reunión de seguridad del Gobierno del Estado que encabezó Ricardo Gallardo Cardona, le notificaron sobre extorsionadores que obligaban a consumir productos que ellos proveían, tanto en comestibles como en cigarros y bebidas.

Por lo que dijo que se brindaría apoyo a los afectados por parte de la PDI.

