Fallece Chuyito, requería de un trasplante renal

Matehuala.- La mañana de este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jesús Francisco Escobedo Magaña, mejor conocido como "Chuyito", quien durante años luchó por su vida, ya que nació con problemas en sus riñones y requería un trasplante.

Aurelia Magaña, mamá de Chuyito, informó que durante la madrugada su hijo falleció por complicaciones, agradeció el apoyo que la gente le estuvo brindando, pues desde pequeño, fue un guerrero que libró mil batallas y siempre salía adelante con una sonrisa ante todas las circunstancias de la vida.

En 2024, Aurelia Magaña logró ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento realizado en San Luis Potosí, y le hizo la petición para lograr pagar la cirugía de trasplante de riñón que requería su hijo.

El presidente, al poco tiempo, mandó una respuesta en la que dijo que se haría cargo de esta cirugía; sin embargo, terminó su mandato y no se realizó.

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Chuyito, desde hace unas semanas, se encontraba internado en un hospital en San Luis Potosí, pues sufrió varias complicaciones, lamentablemente después de tantos años de lucha falleció.

Chuyito tenía 22 años de edad, pero debido a su problema de salud parecía un niño, siempre miraba la vida con alegría, por lo que se convirtió en un ejemplo para el pueblo de Matehuala, demostrando que, a pesar de las adversidades, siempre se puede ver la vida de manera positiva.

Su mamá, ahora pide apoyo para pagar los gastos de traslado y funerarios de su hijo, para que sea sepultado en Matehuala, pues el traslado es muy costoso.

Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo a la cuenta: 4169 1614 7285 7357.

Descanse en paz, Jesús Francisco Escobedo "Chuyito".