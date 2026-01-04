logo pulso
Fallece Rogelio Castillo, de papelería Chonito

Por Jesús Vázquez

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece Rogelio Castillo, de papelería Chonito

Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento del señor Rogelio Castillo Pérez quien era un conocido comerciante propietario de la Papelería Chonito, mucha gente lo conocía como don Chonito, pues esta papelería ya tenía muchos años en la ciudad, también era muy conocido en el barrio del PAO donde vivió muchos años.

Don Rogelio era muy conocido por su papelería y le decían Chonito, para muchos estudiantes y padres de familia era su salvación, ya que muchos se acordaban de que tenían que llevar cartulinas, láminas, biografías, o que les faltaban lápices, pluma, colores o cualquier otra cosa de la escuela, ya por la noche y la Papelería Chonito tenía abierto hasta las once de la noche y en ocasiones hasta más tarde porque muchos acudían de última hora a comprar lo que requerían para la escuela.

Muchos niños de antes que ahora son adultos lo recuerdan con gran cariño, pue siempre fue una persona muy amable y atenta con sus clientes, cuando acudían a buscar de última hora lo que les hacía falta a pesar de que ya se iba a cerrar la papelería, atendía a las personas por lo que será muy recordado por toda la población, que los llegaba ayudar para que comprarán útiles escolares, las láminas, biografías o lo que les hacía falta para entrar el otro día temprano a clases.

Gracias a su papelería Don Chonito como era conocido, se hizo muy famoso en la ciudad.

La Papelería Chonito es de las pocas que aún quedan del Matehuala del ayer. 

Descanse en Paz don Rogelio Castillo Pérez. 

