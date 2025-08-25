logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Faltan botes de basura en jardín escultórico

La carencia fue denunciada por al ecologista Alejandro Aguilar Fernández en Xilitla

Por Huasteca Hoy

Agosto 25, 2025 09:40 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

XILITLA.- Denuncia ambientalista falta de botes de basura a las afueras del jardín escultórico de Edward James.

Alejandro Aguilar Fernández, ecologista y medioambientalista de origen vallense expuso en su perfil de Facebook, la falta de lugares para tirar la basura, a las afueras del castillo surrealista, que por lo menos cuenta con más de 150 mil visitantes mensuales en temporada alta.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este sitio tiene más visitas que las cascadas de Tamul o el Sótano de las Golondrinas, pero su logística para confinar la basura no parece estar sirviendo, ya que mostró una foto de un montón de basura en primer plano y en segundo, la entrada al sitio del Pueblo Mágico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Faltan botes de basura en jardín escultórico
Faltan botes de basura en jardín escultórico

Faltan botes de basura en jardín escultórico

SLP

Huasteca Hoy

La carencia fue denunciada por al ecologista Alejandro Aguilar Fernández en Xilitla

Tormenta desquicia varias zonas de Valles
Tormenta desquicia varias zonas de Valles

Tormenta desquicia varias zonas de Valles

SLP

Miguel Barragán

Deja vú de junio: amanece sin paso puente Juárez y afectaciones por actividad pluvial

Se accidenta una mujer en tirolesa
Se accidenta una mujer en tirolesa

Se accidenta una mujer en tirolesa

SLP

Redacción

Se recargó en una viga y cayó a una altura de tres metros

Habrá conferencias por semana del veterinario
Habrá conferencias por semana del veterinario

Habrá conferencias por semana del veterinario

SLP

Jesús Vázquez