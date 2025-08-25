Faltan botes de basura en jardín escultórico

XILITLA.- Denuncia ambientalista falta de botes de basura a las afueras del jardín escultórico de Edward James.

Alejandro Aguilar Fernández, ecologista y medioambientalista de origen vallense expuso en su perfil de Facebook, la falta de lugares para tirar la basura, a las afueras del castillo surrealista, que por lo menos cuenta con más de 150 mil visitantes mensuales en temporada alta.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este sitio tiene más visitas que las cascadas de Tamul o el Sótano de las Golondrinas, pero su logística para confinar la basura no parece estar sirviendo, ya que mostró una foto de un montón de basura en primer plano y en segundo, la entrada al sitio del Pueblo Mágico.