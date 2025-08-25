Se accidenta una mujer en tirolesa

Catorce.- La tarde del sábado fue reportado otro accidente en el hotel que pertenece a la ex alcaldesa de este municipio, en el accidente estuvo involucrada una mujer de aproximadamente 40 años de edad, que esperaba a un familiar que venía en la tirolesa y que al recargarse en una viga mal colocada cayera aproximadamente unos tres metros sufriendo múltiples golpes y lesiones.

El hotel en un comunicado reportó que la víctima cayó de su propia altura, aproximadamente de dos metros, y que fue atendida por el médico del lugar, sin embargo, de manera extra oficial se sabe que la mujer que sufrió el accidente se encontraba esperando a unos familiares que usaban la tirolesa y al recargarse en una viga mal colocada, cayó a una altura aproximada de tres metros, estando muy cerca de caer a un voladero.

Aseguran que falta señalética de precaución en el lugar, pues de haber estado se hubiera evitado este accidente, la mujer sufrió múltiples golpes y lesiones, y paramédicos del lugar la trasladaron a un hospital de Matehuala para que recibiera atención médica especializada