Habrá conferencias por semana del veterinario

Matehuala.- La Universidad de Matehuala realizará la Semana Del Veterinario UM 2025, que se llevará a cabo del 26 al 29 de agosto, con un ciclo de conferencias para la comunidad de veterinarios y egresados de la institución.

Inicia este martes con la conferencia magistral “Odontología canina”, impartida por Alejandro Villela Reyes, a las 10:00 horas y a lo largo de la semana se ofrecerán otras conferencias muy interesantes para los alumnos y médicos veterinarios.

El evento culmina el 29 de agosto con las ponencias “Ganadería sustentable en áreas naturales protegidas”, por parte de Lissette Leyequién, directora del área de Protección de Flora y Fauna Sierra La Mojonera – CONANP y el MVZ Esaú Monsiváis de León, miembro del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de SLP., que presenta el tema “El expediente clínico veterinario como herramienta legal. Del estetoscopio al juzgado: el expediente que te defiende”, a las 14:00 horas.

Las conferencias se realizarán en el auditorio de la Universidad de Matehuala, se contará con excelentes ponentes que compartirán sus conocimientos con los alumnos durante esta semana de actividades, se invita a egresados y médicos veterinarios de la región a participar en la semana de actividades, los interesados pueden inscribirse en la Coordinación de Veterinaria de la Universidad de Matehuala o directamente al celular 4881202063.

