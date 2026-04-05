Fe y tradición en la Procesión

Matehuala.- Se llevó a cabo la XXVIII Procesión del Silencio en Matehuala, organizada por los vecinos de la calle Regules, en la que recorrieron las principales calles de la ciudad representando 15 escenas importantes de la vida de Jesucristo.

Para iniciar la Procesión, al frente se encontraban varios grupos religiosos como la Archicofradía de la Virgen del Carmen, la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús, la Orden Franciscana Seglar, entre otros.

Además, este año se presentaron 15 escenas representando diferentes etapas de la vida de Jesucristo, destacando la pasión de Cristo y su muerte.

Entre las escenas representadas estuvieron "Dejad que los niños se acerquen a mí", "El hijo pródigo", "El que esté libre de culpa", "Bendito el rey que viene", "Tomen mi cuerpo, beban mi sangre", "Oración en el huerto", "La negación de Pedro", "Lo llevaron a Pilatos", "Jesús es azotado", "Jesús se encuentra con su madre", "El Cirineo", "La Verónica", "La exaltación de la cruz", "Jesús en brazos de su madre" y "Jesús puesto en el sepulcro".

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Para iniciar el recorrido estuvo el obispo Margarito Salazar Cárdenas, quien dio la bendición a todos los participantes, en la cual participaron más de 500 personas, recorriendo las principales calles de la ciudad. La gente quedó admirada al presenciar esta procesión, cuya finalidad es invitar a la reflexión sobre la muerte de Cristo. Una de las escenas más impactantes es la de "Jesús es azotado", en la cual participa "El Tarzán", un conocido personaje de Matehuala, quien logra hacer muy real la representación de los azotes a Jesús.