Feligreses despiden al padre Salvador

Por Jesús Vázquez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Feligreses despiden al padre Salvador

MATEHUALA.- Se realizó una emotiva misa para despedir al padre Juan Salvador Villalpando González, quien tiene 10 años de párroco en el Santuario de Guadalupe, pero pidió su jubilación pues ya tiene más de 50 años de servicio sacerdotal.

Con emotivas palabras los feligreses del Santuario de Guadalupe despidieron al padre Salvador Villapando, y agradecieron todo lo que hizo a lo largo de su carrera sacerdotal; al terminar la misa hubo un convivio con música de mariachi para despedir al padre. 

El Padre Juan Salvador Villalpando tiene 57 años de servicio sacerdotal, y debido a su edad él ya puede solicitar su jubilación, por lo que desde hace unos años ya había presentado su carta de jubilación debido a su edad, y este es un derecho canónigo que tienen todos los sacerdotes, al cumplir 75 años de edad, sin embargo, se le había pedido continuar un tiempo como párroco del santuario, y ya cuando las situaciones lo dispusieran hacer un cambio en su oficio y ahora se presentó 

este momento.

El padre Salvador continúa activo dentro de la iglesia católica, pero ahora ya no será párroco del santuario, y se le dará el oficio de vicario para que apoye en lo que sea necesario, mientras que el nuevo párroco será el padre Ciro de la Rosa Ruiz, quien es un presbítero joven que ya lleva 10 años de haberse ordenado como sacerdote, y sirviendo a la comunidad católica, por lo que por primera vez se le dará la oportunidad de ser párroco.

