Fernandense se corona en lucha grecorromana

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Leonardo, un joven deportista es el campeón estatal de lucha grecorromana, título que obtuvo en la Olimpiada Nacional de Conade obteniendo su pase a la etapa final que se realizará en Oaxaca.

Este fin de semana Leonardo demostró su talento, disciplina y que sus horas de entrenamiento, valieron la pena, al tener una destacada actuación en los juegos deportivos de la Conade, con el título obtenido.

El joven logró vencer a sus contrincantes de San Luis Potosí y Ciudad Valles, por lo que se proclamó campeón estatal de lucha grecorromana de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El orgullo fernandense ahora se preparará para participar en la final que se desarrollará en el estado de Oaxaca, en próxima fecha.

Este logró es resultado también del apoyo de su familia y de su entrenador, Eugenio Lasso.