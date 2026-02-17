Festejos de San Valentín, con escasas ventas

Matehuala.- Se desplomaron las ventas del 14 de febrero los comerciantes de la Feria de San Valentín reportaron que este año fueron muy bajas, algunos comerciantes apenas recuperaron la inversión y otros ni eso.

Los comerciantes manifestaron que la festividad del amor y la amistad no fue lo que esperaban, muy poca gente acudió a la Feria de San Valentín, solo en algunos momentos se llenó de personas que acudían a realizar sus compras, pero a comparación de otros años no fue lo esperado.

En años anteriores la gente compraba para regalarle a la novia, a la esposa, a la familia y a los amigos y este año no fue así, muchos solo pasaban miraban lo que había, pero finalmente no compraban nada, lo malo es que las personas prefirieron ir a comprar regalos a supermercados, que dañan la economía local ya que no apoyan a los comerciantes locales.

Dentro de la Feria de San Valentín había muchos emprendedores con las rosas eternas, globos, flores, camisas de pareja, collares y distintos productos que se esforzaron por salir adelante y tener ingresos para sobrellevarla, muchos de los emprendedores son jóvenes que ante la falta de empleo decidieron hacer un negocio, pero es poco el apoyo que reciben de la ciudadanía.

