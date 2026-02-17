logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Festejos de San Valentín, con escasas ventas

Por Jesús Vázquez

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Festejos de San Valentín, con escasas ventas

Matehuala.- Se desplomaron las ventas del 14 de febrero los comerciantes de la Feria de San Valentín reportaron que este año fueron muy bajas, algunos comerciantes apenas recuperaron la inversión y otros ni eso.

Los comerciantes manifestaron que la festividad del amor y la amistad no fue lo que esperaban, muy poca gente acudió a la Feria de San Valentín, solo en algunos momentos se llenó de personas que acudían a realizar sus compras, pero a comparación de otros años no fue lo esperado.

En años anteriores la gente compraba para regalarle a la novia, a la esposa, a la familia y a los amigos y este año no fue así, muchos solo pasaban miraban lo que había, pero finalmente no compraban nada, lo malo es que las personas prefirieron ir a comprar regalos a supermercados, que dañan la economía local ya que no apoyan a los comerciantes locales.

Dentro de la Feria de San Valentín había muchos emprendedores con las rosas eternas, globos, flores, camisas de pareja, collares y distintos productos que se esforzaron por salir adelante y tener ingresos para sobrellevarla, muchos de los emprendedores son jóvenes que ante la falta de empleo decidieron hacer un negocio, pero es poco el apoyo que reciben de la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández