Fijan medidas para proteger ganado de gusano barrenador

RIOVERDE.- Se llevó a cabo una reunión informativa donde estuvieron presentes presidentes municipales de municipios de la Zona Media donde se abordó el tema del brote del gusano barrenador, donde se establecieron acciones y medidas a llevar a cabo para atacar esta enfermedad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) Jorge Díaz Salinas, convocó a una reunión informativa sobre los riesgos que está generando el gusano barrenador del ganado en la región.

Estuvieron presentes los alcaldes Arnulfo Urbiola Román de Rioverde, de Cerritos Ruth Liliana Castillo, Sergio Izaguirre de Lagunillas y la diputada local Leticia Vázquez Hernández, además de los titulares de Desarrollo Rural, entre otros.

Durante la reunión se dijo que se capacitará a los ganaderos para proteger sus animales, además de que se contará con vigilancia sanitaria.

El objetivo fue de dar a conocer algunas medidas y acciones a aplicar para prevenir que el ganado sea afectado por este gusano, que ha acabado con el ganado en otros estados de la República.