logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fijan medidas para proteger ganado de gusano barrenador

Se reúnen alcaldes de la Zona Media y titular de la Sedarh

Por Carmen Hernández

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Fijan medidas para proteger ganado de gusano barrenador

RIOVERDE.- Se llevó a cabo una reunión informativa donde estuvieron presentes presidentes municipales de municipios de la Zona Media donde se abordó el tema del brote del gusano barrenador, donde se establecieron acciones y medidas a llevar a cabo para atacar esta enfermedad.  

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) Jorge Díaz Salinas, convocó a una reunión informativa sobre los riesgos que está generando el gusano barrenador del ganado en la región.

Estuvieron presentes los alcaldes Arnulfo Urbiola Román de Rioverde, de Cerritos Ruth Liliana Castillo, Sergio Izaguirre de Lagunillas y la diputada local Leticia Vázquez Hernández, además de los titulares de Desarrollo Rural, entre otros.   

Durante la reunión se dijo que se capacitará a los ganaderos para proteger sus animales, además de que se contará con vigilancia sanitaria.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El objetivo fue de dar a conocer algunas medidas y acciones a aplicar para prevenir que el ganado sea afectado por este gusano, que ha acabado con el ganado en otros estados de la República.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador
La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

SLP

Redacción

La región registra 10 casos y concentra el 80% de la liberación nacional de mosca estéril.

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking
Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

SLP

Redacción

Un éxito, el primer encuentro de mariachis
Un éxito, el primer encuentro de mariachis

Un éxito, el primer encuentro de mariachis

SLP

Jesús Vázquez

Desabasto de agua en varias colonias
Desabasto de agua en varias colonias

Desabasto de agua en varias colonias

SLP

Jesús Vázquez