LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotos: Hallan decenas de llantas y basura en el río Tampaón

Lancheros de Tamul denunciaron la grave contaminación y piden más vigilancia y sanciones

Por Huasteca Hoy

Diciembre 04, 2025 03:55 p.m.
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

Ciudad Valles.- Lancheros que llevan a turistas a ver la cascada de Tamul (Aquismón) denuncian tiradero de basura y hasta decenas de llantas en río el Tampaón.

Los promotores de los paseos hicieron una recolección de hasta 40 neumáticos arrojados al río Santa María, que es el afluente que precede al Tampaón y que desemboca al Moctezuma.

Calculan que pudieran haber tres veces más llantas que las encontradas como basura en las márgenes y que no sólo dan una imagen pésima al turismo, en el lugar más visitado de la Huasteca, sino que causan problemas de graves de contaminación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 

Fotos: Huasteca Hoy

Solicitaron que haya más vigilancia y sanciones a las autoridades, para preservar la belleza natural de uno de los sitios más importantes para el turismo en la entidad.

Reforestan márgenes del río Tampaón

CIUDAD VALLES.- Como parte del Plan Hídrico del Gobierno federal, se llevó a cabo una reforestación en las márgenes del Tampaón, de parte de la dirección de Ecología y de la Comisión Nacional del Agua...

