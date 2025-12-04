Los padres de familia cierran escuela

Matehuala.- Padres de familia de la escuela primaria José Rosas Moreno molestos porque ya tienen más de medio año esperando lleguen maestros faltantes, además desde hace dos meses los dejaron sin director, se manifestaron colocando un candado en la puerta de la escuela, además de varios carteles, dijeron que no abrirán la escuela hasta que autoridades educativas designen a los maestros faltantes.

Los padres de familia inconformes, porque autoridades educativas solo se burlan de ellos, pues han enviado cartas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, solicitando maestros, así como un director para la escuela, cansados de que no les presten atención decidieron manifestarse y cerrar con candados las puertas, las cuales no se van abrir hasta que les manden los maestros que faltan, así como un director.

Los padres de familia llegaron con carteles pegándolos en las puertas de la escuela, colocaron el candado, pues desde hace meses han estado solicitando maestros para la escuela, también carecen de director, no ha llegado el remplazo, se requiere la figura del director para diferentes trámites de la institución educativa.

Hay que recordar que el año pasado ya se habían manifestado los paterfamilias por el mismo problema de la falta de maestros y hasta que se manifestaron fue que les enviaron nuevo personal docente.

Los padres de familia esperan que en esta ocasión también sean escuchados, pues los más afectados son los niños, pues si llegan clases y no hay maestro, que van aprender.