Reforestan márgenes del río Tampaón

CIUDAD VALLES.- Como parte del Plan Hídrico del Gobierno federal, se llevó a cabo una reforestación en las márgenes del Tampaón, de parte de la dirección de Ecología y de la Comisión Nacional del Agua.

Estas actividades forman parte del esfuerzo federal por rescatar los cuerpos de agua de todas las prácticas que les dañen o les deterioren y este viernes se llevó a cabo la tercera jornada, desde la entrada al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El evento se llevó a cabo en el paraje La Laja y participaron estudiantes de escuelas de El Pujal, realizando la plantación de diversas especies de árboles para mejorar el entorno del afluente.

Esta campaña será de forma constante, pues el Plan Hídrico del Gobierno federal es el rescate de los afluentes para tener más agua.

