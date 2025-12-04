Verifican condiciones del relleno sanitario

Cerritos.- Fue supervisado el relleno sanitario para el manejo responsable de los desechos que son depositados en este tiradero de basura.

Diariamente se generan más de 45 toneladas de basura, pero en vísperas de la fiesta navideña se espera un incremento de desechos, que se mantendrá durante todo el mes, por las fiestas navideñas.

La alcaldesa Ruth Liliana Castillo Montelongo, realizó una visita de supervisión al Relleno Sanitario Municipal, la finalidad fue constatar los avances de los trabajos que se llevan a cabo con el bulldozer contratado por el municipio, para una mejor compactación de los desechos y evitar se generen problemas de insalubridad.

Se estuvo revisando las tareas que se realizan de compactación y redistribución de residuos en todo el tiradero de basura, lo que permite mantener el basurero municipal en óptimas condiciones y evita causar daños al medio ambiente y comunidades más cercanas.

