logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desigual choque entre carro y moto

Por Jesús Vázquez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Desigual choque entre carro y moto

Por falta de precaución un automóvil y una motoneta participaron en un accidente en las calles de Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, al lugar acudieron las corporaciones policiacas y elementos de Cruz Roja de Matehuala 

Los hechos se presentaron en las calles de Ignacio Ramírez y 20 de noviembre de la zona centro de la ciudad, donde debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad se impactaron una motoneta y un automóvil, testigos del accidente rápidamente se comunicaron a los números de emergencia para pedir auxilio, para el motociclista que resultó lesionado por el desigual choque.

Al lugar llegaron rápidamente los elementos de Cruz Roja de Matehuala, dado que la corporación se encuentra cerca del lugar, llegaron en menos de cinco minutos e inmediatamente atendieron  a una persona des sexo masculino que era el conductor de la motocicleta, y debido a los golpes y lesiones fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, afortunadamente el conductor del carro no presentó ninguna lesión.

Al lugar también acudieron los elementos de transito y vialidad quienes inmediatamente empezaron con las investigaciones del accidente, y se llevaron el automóvil y motoneta a  la pensión, donde quedaron en resguardo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lamentablemente se está presentando un fuerte incremento de índice de accidentes viales en la ciudad, por imprudencia de conductores. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verifican condiciones del relleno sanitario
Verifican condiciones del relleno sanitario

Verifican condiciones del relleno sanitario

SLP

Carmen Hernández

Los padres de familia cierran escuela
Los padres de familia cierran escuela

Los padres de familia cierran escuela

SLP

Jesús Vázquez

Desigual choque entre carro y moto
Desigual choque entre carro y moto

Desigual choque entre carro y moto

SLP

Jesús Vázquez

Paterfamilias bloquean la Secundaria 47
Paterfamilias bloquean la Secundaria 47

Paterfamilias bloquean la Secundaria 47

SLP

Redacción

Protestan por la presunta destitución del director