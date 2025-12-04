Desigual choque entre carro y moto

Por falta de precaución un automóvil y una motoneta participaron en un accidente en las calles de Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, al lugar acudieron las corporaciones policiacas y elementos de Cruz Roja de Matehuala

Los hechos se presentaron en las calles de Ignacio Ramírez y 20 de noviembre de la zona centro de la ciudad, donde debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad se impactaron una motoneta y un automóvil, testigos del accidente rápidamente se comunicaron a los números de emergencia para pedir auxilio, para el motociclista que resultó lesionado por el desigual choque.

Al lugar llegaron rápidamente los elementos de Cruz Roja de Matehuala, dado que la corporación se encuentra cerca del lugar, llegaron en menos de cinco minutos e inmediatamente atendieron a una persona des sexo masculino que era el conductor de la motocicleta, y debido a los golpes y lesiones fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, afortunadamente el conductor del carro no presentó ninguna lesión.

Al lugar también acudieron los elementos de transito y vialidad quienes inmediatamente empezaron con las investigaciones del accidente, y se llevaron el automóvil y motoneta a la pensión, donde quedaron en resguardo.

Lamentablemente se está presentando un fuerte incremento de índice de accidentes viales en la ciudad, por imprudencia de conductores.