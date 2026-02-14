Frustra policía secuestro virtual

Cedral.- Elementos de la Policía Municipal rescataron a una mujer de un secuestro virtual, los delincuentes ya estaban comunicándose con la familia exigiendo la cantidad de cien mil pesos para devolver a su hija, sin embargo, no contaban con esta cantidad de dinero y pidieron apoyo a las corporaciones policiacas y gracias a esto lograron rescatar a la fémina.

Los hechos fueron denunciados por una familia, a quien solicitaban fuerte cantidad de dinero para liberar a su hija, los presuntos secuestradores lograron comunicarse con la mamá de la fémina, le mencionaban tener en su poder a su hija, que si la querían volver a ver con vida tenían que enviarles una fuerte suma de dinero, o no la volverían a ver, la madre cayó en la extorción y estaba tratando de pedir apoyo para juntar el dinero que le pedían.

Los familiares de la presunta secuestrada pidieron apoyo a la Policía Municipal, quienes de inmediato iniciaron la búsqueda de la mujer, afortunadamente lograron dar con la chica que presuntamente estaba secuestrada, y lograron frustrar la extorción, la joven regresó con su madre.

Se pide a la población en general a no caer en estas llamadas de extorsión y evitar secuestros virtuales, por lo que no hay que brindar datos personales, y al ser víctimas de extorsión hay que reportar los números del teléfono de donde les llaman.

