logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Frustra policía secuestro virtual

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Frustra policía secuestro virtual

Cedral.- Elementos de la Policía Municipal rescataron a una mujer de un secuestro virtual, los delincuentes ya estaban comunicándose con la familia exigiendo la cantidad de cien mil pesos para devolver a su hija, sin embargo, no contaban con esta cantidad de dinero y pidieron apoyo a las corporaciones policiacas y gracias a esto lograron rescatar a la fémina.

Los hechos fueron denunciados por una familia, a quien solicitaban fuerte cantidad de dinero para liberar a su hija, los presuntos secuestradores lograron comunicarse con la mamá de la fémina, le mencionaban tener en su poder a su hija, que si la querían volver a ver con vida tenían que enviarles una fuerte suma de dinero, o no la volverían a ver, la madre cayó en la extorción y estaba tratando de pedir apoyo para juntar el dinero que le pedían.

Los familiares de la presunta secuestrada pidieron apoyo a la Policía Municipal, quienes de inmediato iniciaron la búsqueda de la mujer, afortunadamente lograron dar con la chica que presuntamente estaba secuestrada, y lograron frustrar la extorción, la joven regresó con su madre.

Se pide a la población en general a no caer en estas llamadas de extorsión y evitar secuestros virtuales, por lo que no hay que brindar datos personales, y al ser víctimas de extorsión hay que reportar los números del teléfono de donde les llaman. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se agotan lugares en escuelas primarias
Se agotan lugares en escuelas primarias

Se agotan lugares en escuelas primarias

SLP

Jesús Vázquez

Entregarán tarjetas de becas del Bienestar
Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

SLP

Redacción

En marzo extraerán agua de pozo Miravalles
En marzo extraerán agua de pozo Miravalles

En marzo extraerán agua de pozo Miravalles

SLP

Redacción

Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico
Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico

Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico

SLP

Jesús Vázquez