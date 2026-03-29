Garantizan parajes en todo su esplendor

CIUDAD VALLES.- El alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres garantizó que habrá agua en El Salto, durante estas vacaciones, por el convenio que hay con la Comisión Federal de Electricidad.

Refirió que aunque el estiaje ha hecho que el río esté a punto de llegar a la escala crítica, habrá agua suficiente para los lugares de recreación más visitados por turistas, como El Meco, El Salto (que depende de la liberación del agua por parte de la hidroeléctrica Camilo Arriaga) y Minas Viejas.

De hecho, ponderó los parajes de la cabecera municipal para que también sean parte de los destinos ofrecidos por los operadores turísticos y refirió que aunque El Salto ha tenido agua de manera intermitente, en el periodo vacacional estará cayendo el agua suficiente para solaz de los visitantes, además del espectáculo que ofrecerán las cascadas con la caída de agua.