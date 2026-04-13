Generan pérdidas a restauranteros con falsas llamadas

Matehuala.- La noche del sábado varios negocios dedicados al rubro de la comida preparada recibieron llamadas de broma en las que les solicitaban grandes cantidades de alimentos. Al llegar a los lugares donde supuestamente se había hecho el pedido, les informaban que ahí no habían hecho ningún llamado.

La Fortuna fue uno de los restaurantes afectados, refieren que recibieron una llamada de empleados de una conocida fábrica, en la que les pidieron varios platillos con un costo total de 2,628 pesos.

Otro de los locales afectados fue Tortas Rodríguez, que recibieron un pedido de varias tortas y otros platillos, superando los mil pesos en pérdidas.

Fueron cinco negocios de comida los que se vieron afectados por este bromista, quien estaba llamando a distintos establecimientos para pedir tacos, tortas y diferentes platillos en grandes cantidades.

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Al llegar a entregar los pedidos, les decían que no habían solicitado nada.

La mayoría de las llamadas provenían del número telefónico 4881232769, donde una persona que decía llamarse Fernando Mendoza solicitaba los pedidos.

Los restaurantes afectados se vieron en la necesidad de pedir apoyo a los matehualenses para recuperar parte de la venta de los alimentos preparados. Para evitar pérdidas totales, ofrecieron sus platillos a mitad de precio.

Así mismo, mencionaron que no es justo que les hagan este tipo de bromas.