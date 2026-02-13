logo pulso
Gobierno estatal debe subsidio a bomberos

Por Carmen Hernández

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Gobierno estatal debe subsidio a bomberos

RIOVERDE.- Se va a liberar el recurso de los subsidios que se tiene establecido para el Cuerpo de Bomberos,  dijo el gobernador del estado durante visita que realizó a este municipio para la entrega de apoyos educativos. 

Hay que destacar que inició la temporada de incendios forestales, pero el Cuerpo de Bomberos carece de recursos para enfrentar una contingencia de este tipo, ya que se les han retrasado algunos pagos, y no tienen los recursos suficientes para tener los vehículos en óptimas condiciones para atender un incendio forestal.  

Incluso algunos particulares están apoyando a los tragahumo, pero no son suficientes los recursos para atender una severa contingencia que llegara a presentarse. 

Actualmente algunas unidades están en mal estado, requieren de un mantenimiento generalizado, no se les ha cambiado las llantas desde hace más de 10 años, que es lo más crítico. 

El mandatario estatal dijo que se puede liberar el recurso sin problema, incluso que se puede liberar todos los meses hoy mismo, lo que es un hecho, reiteró.

