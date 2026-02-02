logo pulso
Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Golpe a economía familiar, aumenta costo de frutas

Por Carmen Hernández

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Golpe a economía familiar, aumenta costo de frutas

RIOVERDE.- Otro golpe más a la economía familiar, se incrementó el precio del jitomate a 18 pesos el kilogramo cuyo costo estaba en un precio de 10 pesos. 

También el costo de la naranja tuvo un incremento, que afecta a las familias, pues el precio está ahora en 20 pesos el kilo, la mandarina 45, melón y piña a 25 pesos el kilo, todas las frutas también tuvieron un incremento que está afectando el bolsillo de las amas de casa. 

La semana pasada el costo del kilogramo de jitomate oscilaba en 10 pesos, y para esta semana está a la venta en 18 pesos, el cual proviene de Sinaloa, pero con un costo que pega duro en la economía familiar. 

Asimismo, se dio a conocer que el mango ya está a la venta, pero con un valor de 48 pesos el kilogramo, esta fruta es de Veracruz.  El beneficio es que el costo de la cebolla y el chile serrano se mantienen, por lo que en algo beneficia a las familias, pues no todo han sido alzas, algunas de manera exorbitante.

