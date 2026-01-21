Guadalupe, electa reina de la Feria de San Ciro

SAN CIRO DE ACOSTA.- Fue electa reina de la Feria de San Ciro Guadalupe, quien será coronada el próximo 22 de enero.

Cabe destacar que el pasado lunes por la noche en el Andador Urbano se llevó a cabo la elección de la candidata a reina; el jurado calificador integrado por Jaqueline Valles, Amanda Balderas y Javier Hernández, quienes calificaron acervo cultural, belleza y la pasarela de traje típico y vestido de gala.

La hora tan esperada llegó y el jurado eligió como reina de la fiesta a Guadalupe I , como princesas Kelly Rico y Adriana Salceda, quienes serán coronadas este próximo 22 de enero; cabe destacar que la fiesta se realizará del 22 al 31 de enero, se espera una gran asistencia de paisanos.