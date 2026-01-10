logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Gusano barrenador también puede contagiar a humanos

No se limita a ganado o mascotas

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Gusano barrenador también puede contagiar a humanos

CIUDAD VALLES.- En seres humanos también puede haber casos de gusano barrenador, aunque los casos han sido pocos en la historia.

El problema sanitario de la mosca de gusano barrenador no se limita a los animales de engorda o a las mascotas, sino que puede afectar a humanos y, desde que se tiene registro de esta enfermedad, 104 mexicanos han sido contaminados con las larvas de este insecto.

La enfermedad estuvo considerada por tres décadas como "exótica" por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), pero su nueva aparición, a partir del 26 de diciembre de 2025 en Ébano, le despoja de esa categoría nuevamente.

Los especialistas del Senasica explicaron que ha habido casos en humanos, en boca, epitelios (ano o vagina) y en heridas, pero son incidencias extremadamente raras, porque se necesitaría un abandono extremo de los cuidados higiénicos o sanitarios o una persona con alguna condición de salud que se encuentre parcialmente abandonada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde
Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Falla mecánica provoca accidente

Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos
Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

SLP

Redacción

El conductor intentó ganarle el paso; la unidad quedó abandonada

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador
Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

SLP

Redacción

Nacimiento de una segunda generación de moscas del gusano

Paisanos retornan a la Unión Americana
Paisanos retornan a la Unión Americana

Paisanos retornan a la Unión Americana

SLP

Jesús Vázquez