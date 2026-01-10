Gusano barrenador también puede contagiar a humanos
No se limita a ganado o mascotas
CIUDAD VALLES.- En seres humanos también puede haber casos de gusano barrenador, aunque los casos han sido pocos en la historia.
El problema sanitario de la mosca de gusano barrenador no se limita a los animales de engorda o a las mascotas, sino que puede afectar a humanos y, desde que se tiene registro de esta enfermedad, 104 mexicanos han sido contaminados con las larvas de este insecto.
La enfermedad estuvo considerada por tres décadas como "exótica" por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), pero su nueva aparición, a partir del 26 de diciembre de 2025 en Ébano, le despoja de esa categoría nuevamente.
Los especialistas del Senasica explicaron que ha habido casos en humanos, en boca, epitelios (ano o vagina) y en heridas, pero son incidencias extremadamente raras, porque se necesitaría un abandono extremo de los cuidados higiénicos o sanitarios o una persona con alguna condición de salud que se encuentre parcialmente abandonada.
