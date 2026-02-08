Habitantes de La Trinidad, casi se congelan

XILITLA.- Dos días seguidos el termómetro del ejido La Trinidad ha sucumbido a menos de cero grados centígrados, la población casi se congeló.

El ejido más alto de Xilitla vuelve a dejar atrás en temperaturas bajas a las localidades del Centro o del Altiplano de la entidad, porque la madrugada de este viernes, el mercurio marco -3 grados, de acuerdo con Mario Limón, promotor de este sitio turístico ubicado en la sierra colindante con el estado de Querétaro.

Este sábado, aunque menos severo, el frío fue de dos grados bajo cero, cuestión que dejó una estela de hielo en la hierba de este lugar, al que acuden los turistas en búsqueda del paseo en montaña y el recogimiento, por el complejo de cabañas que se encuentra en ese lugar.