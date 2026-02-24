Habrá cierre de calles por juramento a la Bandera

CIUDAD VALLES.- Habrá cierres de calles cerca del centro por el Juramento a la Bandera que se llevará a cabo en la cancha del Campo Guadiana.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio a conocer que, a partir de las 10 de la noche de este lunes 23 de febrero estarán cerradas los cruces de Azteca y Frontera, Tolteca y Nieve, Vicente C. Salazar y Tolteca, Azteca y Reforma, Conasupo y Pedro Antonio Santos, Aire y Pedro Antonio Santos, Cuauhtémoc y Vicente C. Salazar y por último Cuauhtémoc y Fuego.

Estos cierres se mantendrán hasta las tres de la tarde de este martes 24 de febrero, de acuerdo con la autoridad de Tránsito.