CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Habrá Comisión Anticorrupción en Valles: Cabildo

Su aprobación fue vía fast track

Por Redacción

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá Comisión Anticorrupción en Valles: Cabildo

CIUDAD VALLES.- Según acuerdo de Cabildo, habrá en Valles una Comisión Anticorrupción.

Este mediodía, en la Sala de Cabildos, aprobaron fast track la creación del Manual de Auditoría Pública, así como un Manual de Entrega Recepción Individual y la Convocatoria que propone integrar la Comisión de Selección Municipal del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los miembros de este Comité serían personas pertenecientes a cámaras y organismos que propongan a sus apuestas y que después serían elegidos por el Cabildo.

Cabe destacar que las votaciones de esta sesión fueron en su mayoría por unanimidad y que solamente participaron 10 de los 15 miembros del Cabildo; entre los ausentes estuvo David Medina Salazar.

