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Habrá una misa especial en el panteón

Por Carmen Hernández

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Habrá una misa especial en el panteón

RIOVERDE.- El próximo 10 de mayo se llevará a cabo a las 8 de la mañana una homilía por el día de las madres en el panteón municipal. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que constantemente se le brinda mantenimiento al cementerio municipal, sobre todo en fechas como esta que se tendrá muchas familias que visitarán las tumbas de sus madres ya fallecidas.  

El 10 de mayo, se efectuará una misa en el panteón municipal, es por ello que se le invita a la población en general, para que acuda. 

Así mismo el panteón estará abierto el fin de semana, para que las familias lleven sus flores a su madrecita que se les adelantó en el camino. 

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También recomiendan colocar arena a los floreros y poca agua, para evitar casos de dengue, zika y chicungunya.

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