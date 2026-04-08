Hay más de 10 mil perros y gatos callejeros

CIUDAD VALLES.- En la Jurisdicción Sanitaria V habría más de 10 mil perros y gatos callejeros, de acuerdo con cálculos del Departamento de Zoonosis de la dependencia de la Secretaría de Salud del gobierno del estado.

Edwin Lárraga Sánchez, encargado de ese departamento, dijo que la cifra que manejan tanto de perros como de gatos en los cinco municipios es de alrededor de 103 mil mascotas (perros y gatos), de los cuales, un aproximado del 10 por ciento (10 mil 300) serían animales callejeros.

En las campañas de vacunación antirrábica que actualmente realiza la instancia de salud, la meta es poder inocular a 52 mil animales y uno de los retos es que haya voluntad de vecinos de colonias de los municipios que integran la jurisdicción por llevar a vacunar a los perros que saben que son calle, pero que son conocidos de la comunidad, para que también estén protegidos del virus que, una vez desarrollado, lo único que provoca es la muerte del animal portador.