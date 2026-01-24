logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Hombre herido luego de brutal golpiza

Por Carmen Hernández

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre herido luego de brutal golpiza

Ciudad Fernández.- Una riña que se generó en una calle de la Colonia Agrícola 20 de Noviembre terminó con un hombre lesionado con una lesión en la cabeza y que tuvo que ser trasladado a un hospital para que recibiera atención médica. 

Los hechos ocurrieron cuando se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, pero de pronto comenzaron a discutir por viejas rencillas.  

De la discusión siguieron a los golpes, generándose un zafarrancho un hombre fue brutalmente golpeado y terminó con una lesión en la cabeza. 

Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al hombre a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos de manera inmediata atendieron al joven que resultó con una herida en el cráneo. 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reforzó los patrullajes para detener al agresor, pero no tuvo éxito pese a los operativos que realizaron, pero ya investigan.

 con el golpeado que les pueda proporcionar alguna información.

